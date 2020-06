Homem é preso por suspeita de envolvimento no caso de jovem desaparecida em Soledade Conforme a polícia, homem estava com Paula Schaiane Perin Portes antes de ela desaparecer. Jovem foi vista pela última vez no dia 10 de junho.

Um homem foi preso temporariamente na tarde desta terça-feira, 16 de junho, suspeito de envolvimento no desaparecimento da jovem de 18 anos em Soledade, na Região Norte do Rio Grande do Sul. Paula Schaiane Perin Portes foi vista pela última vez no dia 10 de junho.

“Trata-se de um dos indivíduos que estava com Paula antes de ela desaparecer”, disse, por meio de nota, a polícia de Soledade.

Conforme a polícia, cinco homens que estiveram no local onde a jovem desapareceu foram identificados através de imagens de câmeras de segurança. Foram pedidas as prisões temporárias do suspeito detido e de mais um suspeito, que encontra-se foragido.

“As imagens também revelaram que Paula foi carregada, aparentemente inconsciente, deste imóvel em que ela foi deixada por amigas para o interior de um automóvel, ainda não identificado, por quatro destes cinco indivíduos”, informou a polícia.

A polícia tenta identificar os outros três homens envolvidos no desaparecimento da jovem, assim como o carro que aparece nas imagens.

As buscas por Paula continuam, mas a polícia passa a suspeitar que a ocorrência seja um homicídio seguido de ocultação de cadáver.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem pode repassar à investigação pelo número (54) 3381-9250.

Fonte: G1 – RS

