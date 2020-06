Frederico Westphalen registra mais uma morte por Covid-19

Frederico Westphalen registrou mais um óbito por coronavírus, o paciente estava internado na UTI do Hospital Divina Providência. O município tinha um óbito registrado e uma morte de um paciente de Trindade do Sul.

O município tem 56 casos confirmados de coronavírus, nesta terça-feira, 16 de junho. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do município, 40 casos estão curados da doença e 14 pacientes estão com a doença ativa.

Estão em isolamento social 85 pessoas, dos casos testados 888 deram negativos.

Fonte: Rádio Chiru

