Brigada Militar recupera moto e prende dois homens em Tenente Portela

A Brigada Miliar recuperou uma motocicleta em situação de furto/roubo e prendeu dois homens por receptação de mercadoria na noite desta quarta-feira, 17 de junho, em Tenente Portela.

O veículo foi encontrado com a dupla no setor Indígena do KM-10.

O veículo e os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para registro.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook