Três Passos registra primeiro óbito no município por COVID-19 – Paciente portador de síndrome de down



Na noite dessa segunda-feira, 15 de junho, Três Passos registrou a primeira morte provocada por COVID-19 no município. O paciente do sexo masculino, de 52 anos de idade, estava internado desde quarta-feira, 10 de junho, no Hospital de Caridade e desde o dia 12 estava na UTI.

O paciente pertencente ao grupo do risco, portador de Sindrome de Down, estava entubado, respirando com a ajuda de aparelhos. Ele não resistiu e faleceu às 21h30 de ontem.

A prefeitura da Capital da Região Celeiro divulgou uma Nota.

Leia a íntegra de uma nota divulgada pela Prefeitura de Três Passos:

“É com pesar, que a Administração Municipal de Três Passos, informa o primeiro óbito registrado no município em decorrência de coronavírus, às 21horas 30minutos, do dia 15 de junho.

O paciente, do sexo masculino, de 52 anos foi encaminhado ao Hospital de Caridade pela Unidade Sentinela, no dia 10 de junho, quando foi coletado o exame PCR e encaminhado ao Laboratório Central do Estado (Lacen).

Por apresentar muita dificuldade respiratória, no dia 12, da Ala Covid-19 ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), precisando ser entubado. O diagnóstico positivo para Covid-19 foi confirmado pela Unidade Sentinela no dia 14 de junho, quando o LACEN informou o resultado do exame.

O paciente era portador de síndrome de down, sendo considerado do grupo de risco para a infecção causada pelo novo coronavírus. Na família, outra pessoa havia sido diagnosticada com a doença, exame realizado através de teste rápido, pela Unidade Sentinela, que também vai proceder a coleta de outro familiar.

Três Passos registra 120 casos positivos da doença, destes, 87 deram alta-curados, sendo que no momento há mais um paciente, masculino, de 48 anos, internado na UTI. Até o dia 23 de junho, outros 101 testes rápidos serão realizados pela Unidade Sentinela.

A Administração Municipal lamenta profundamente esta perda e enfatiza que está fazendo todos os esforços para o enfrentamento da pandemia, ressaltando a importância da população continuar com o distanciamento social em cumprimento das medidas preventivas para evitar a contaminação.

O prefeito Municipal, José Carlos Amaral, presta condolências à família, reiterando que “a Administração Municipal está imbuída de todos os esforços possíveis para que momentos como este, de dor e pesar, não se repitam na nossa comunidade”. “

Compartilhe isso: Twitter

Facebook