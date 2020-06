RS tem 360 mortes e mais de 15,4 mil casos de coronavírus

O Rio Grande do Sul tem 360 mortes por coronavírus, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (15), foram registrados 10 novos óbitos pela doença no estado. O total de casos confirmados chega a 15.438.

As novas mortes registradas foram:

Homem, de 66 anos, em Alegrete

Mulher, de 75 anos, em Bento Gonçalves

Mulher, de 63 anos, em Caxias do Sul

Homem, de 74 anos, em General Câmara

Mulher, de 78 anos, em Hulha Negra

Homem, de 46 anos, em Mariana Pimentel

Homem, de 40 anos, em Nova Petrópolis

Mulher, de 67 anos, em Porto Alegre

Homem, de 68 anos, em Porto Alegre

Homem, de 83 anos, em Tiradentes do Sul

Segundo a secretaria, a atualização teve 16 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado, mas não foi informado de quais municípios são os casos.

O número estimado recuperados no estado é de 12.613 casos, ou seja, 82% dos que testaram positivo para Covid-19 já não apresentam mais sintomas. Outros 2.458 pacientes, ou 16% deles, estão em recuperação.

A taxa de letalidade é de 2,3%. Já a taxa de ocupação dos leitos, até as 17h desta segunda, era de 71,4%, dos quais 27,9% eram diagnosticados com Covid-19 ou suspeitos de outra síndrome respiratória aguda grave.

O Brasil tem 43.485 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h desta segunda-feira (15), aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.



