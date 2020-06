Dia de matar porco – Coluna Literature-se

É esse o título da indicação literária desta semana. História escrita por Charles Kiefer sobre um advogado bem-sucedido que volta à terra natal, Pau-d’Arco, para acertar contas com seu passado. Pertencente a uma família humilde, foi morar na capital gaúcha onde, já maduro, tem uma experiência de quase-morte. É essa experiência que o leva a repensar sua vida e a narrar os fatos de sua infância e juventude, que vieram para cobrar-lhe o preço das angústias guardadas sem resolver.

A história de vida de Ariosto Ducchese está entrelaçada a um assassinato, a um incesto e à morte de um porco. São alegorias que se misturam numa intrigante e interessante construção de Kiefer que nos leva a pensar sobre quão longe o ser humano é capaz de ir para esconder o que quer, para proteger ou culpar alguém.

Dia de Matar Porco é um breve romance escrito em pouco mais de cem páginas que merece ser lido especialmente por aqueles que não se importam em ficar nauseados durante a leitura. É por isso, também, que ele merece ser lido, pois é o tipo de história que mexe com as entranhas do leitor.



Por profe Viviane Debortolli

