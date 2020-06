WhatsApp vai permitir enviar e receber dinheiro pelo aplicativo

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 15 de junho, uma novidade nos pagamentos por produtos e serviços das contas Business. Uma atualização, que chega em primeira mão ao Brasil, permitirá aos usuários enviar e receber dinheiro pelo aplicativo, usando cartões cadastrados.

“Mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas movimentam a economia brasileira, e já é muito comum mandar um zap para essas empresas para tirar dúvidas sobre produtos e fazer pedidos. Com o recurso de pagamentos no WhatsApp, além de ver os produtos no catálogo, os clientes também poderão fazer o pagamento do produto escolhido sem sair do WhatsApp, afirma a nota do aplicativo.

O recurso de pagamentos no WhatsApp é oferecido pelo Facebook Pay. Para evitar transações não autorizadas, será necessário informar um PIN de 6 dígitos ou usar a biometria do celular para autorizar cada transação.

Os usuários, inicialmente, poderão utilizar cartões de débito e crédito das bandeiras Visa e Mastercard emitidos pelo Banco do Brasil, Nubank e Sicredi.

Pessoas físicas poderão enviar dinheiro e fazer compras no WhatsApp sem taxas.

As empresas pagarão uma taxa de processamento para receber pagamentos de clientes — prática comum para comerciantes que aceitam pagamentos com cartão de crédito.

A idéia, segundo o aplicativo, mira simplificar o processo de pagamento para as empresas no âmbito da economia digital e gerar mais oportunidades de crescimento.

Fonte: GauchaZH

Compartilhe isso: Twitter

Facebook