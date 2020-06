Sobe para 120 casos confirmados de Covid-19 em Três Passos. Dois pacientes estão na UTI

Em nova atualização da situação epidemiológica, no final da tarde desta segunda-feira, 15 de junho, a Secretaria de Saúde de Três Passos apresentou boletim com 120 casos confirmados de Covid-19. Dois pacientes, do sexo masculino, de 52 e de 48 anos de idade, estão internados na UTI do Hospital de Caridade, com quadro já confirmado de infecção pelo novo coronavírus. Um deles está em estado mais delicado. Os dois estão entubados e necessitando de ventilação mecânica.

Os seis novos casos, são: três do sexo feminino (de 03, 41 e 43 anos) e três do sexo masculino (de 10, 35 e 48 anos de idade).

Dos 120 casos, 87 pacientes já receberam alta da Unidade Sentinela e são considerados recuperados. Portanto, 31 pacientes seguem cumprindo isolamento domiciliar e dois pacientes estão hospitalizados.

353 testes realizados no município, desde o início da pandemia, foram considerados negativos para Covid-19. E neste momento, um teste realizado aguarda resultado, por parte do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen-RS).

A Unidade Sentinela já realizou 4.413 atendimentos à comunidade, com 181 atendimentos domiciliares, com 15 encaminhamentos ao hospital.

De acordo com a enfermeira Cássia Maya, coordenadora da Unidade Sentinela, 101 pessoas aguardam para fazer testes rápidos, até o dia 23 de junho, ou seja, são casos suspeitos que devem obedecer ao prazo correto da coleta para diagnóstico preciso da doença.

Transmissão ao vivo atualizou o boletim epidemiológico do feriadão em Três Passos

Na manhã desta segunda-feira (15), o prefeito José Carlos Amaral, juntamente com a enfermeira Cássia Maya, coordenadora da Unidade Sentinela, e a médica Lília Nunes, que integra a equipe da unidade, atualizou a situação epidemiológica do município.

A atualização foi ao vivo, através de live pela rede social Facebook, onde o prefeito iniciou destacando que todas as ações realizadas pelo município são norteadas por planos de enfrentamento à Covid-19, que perpassam as áreas da saúde, assistência social, educação, fiscal e tributária.

O prefeito também salientou a importância da testagem que o município vem realizando, mecanismo que dá melhores condições para enfrentar a doença, dando propriedade para orientar as pessoas ao isolamento e possibilitando frear o contágio. “Acredito que Três Passos, diante de outros municípios, tem um número mais próximo da realidade, com a testagem nos dando mais segurança na tomada de decisões”, afirmou, fazendo novamente um apelo à comunidade três-passense: “não é hora de baixarmos a guarda. É sim, importante, que a população fique alerta e continue com os cuidados e medidas de prevenção necessários”, disse.

Já a médica, Lília Nunes, falou da complexidade da doença, da importância do isolamento de casos positivos e contatos e, ainda, enfatizou os cuidados no isolamento entre os integrantes do domicílio. Ela foi enfática ao dizer que “o distanciamento social é a medida mais certa para se combater a doença”, reforçando a necessidade do uso de máscara, álcool em gel e álcool 70% para higienização do ambiente e a união de forças para que o município vença essa luta.

Os 16 casos que foram confirmados pela prefeitura, na manhã desta segunda-feira (15), durante a live são os seguintes:

11/06/2020:

Caso 99: Mulher 23 anos

Caso 100: Mulher 28

Caso 101: Homem 48 anos

Caso 102: Mulher 24 anos

Caso 103: Mulher 54 anos

12/06/2020:

Caso 104: Mulher 20 anos

Caso 105: Homem 51 anos

Caso 106: Mulher 29 anos

Caso 107: Homem 48 anos

Caso 108: Homem 31 anos

Caso 109: Homem 25 anos

Caso 110: Mulher 25 anos

13/06/2020

Caso 111: Mulher 36 anos

14/06/2020

Caso 112: Mulher 22 anos

Caso 113: Mulher 55 anos

Caso 114: Homem 52 anos

