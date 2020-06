Mais dois casos confirmados de COVID-19 em Tenente Portela

Com a confirmação de dois novos casos de COVID-19, Tenente Portela passa a ter 18 pessoas as quais tiveram o resultado positivo para a doença.

A informação é da secretaria de Saúde do município que informa também que 11 destes pacientes infectados já estão curados e 7 permanecem ativos, ou seja, ainda estão em tratatamento e com o vírus, podendo transmitir o coronavírus e por este motivo estão em isolamento domiciliar bem como as pessoas as quais tiveram contato.

É aguardado o resultado de outros 8 exames para COVID-19, portanto o número de contagiados pode aumentar no município.

