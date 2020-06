Junho Violeta – Como cuidar da saúde mental do idoso durante a pandemia de COVID-19

Como o maior grupo de risco é o idoso, nesta fase em que estamos vivenciando, eles estão mais isolados e não podem mais frequentar os lugares onde costumavam se distrair. É comum que quadros de sofrimento mental ocorram, mas precisam ser prevenidos. Muitas vezes os idosos tem dificuldades em manejar as ferramentas tecnológicas, auxilie o mesmo a descobrir e manusear os aparelhos.

Destacamos algumas maneiras e sugestões de quebrar a rotina e trazer maior qualidade de vida durante a pandemia:

Conecte-se com pessoas: temos que evitar aglomeração, mas encontros via telefone e chamadas de vídeo estão permitidos e irão fazer muito bem. Por exemplo: ligue para as (os) amigas(os), netos, filhos, vizinhos, faça uma chamada em vídeo com grupo de amigos via whatsapp ou facebook. Se relacionar faz bem, mesmo que seja à distância.

Assista vídeos disponíveis na internet, do seu cantor favorito, de humor, de culinárias, de viagens, conhecimentos gerais. É importante ver vídeos leves e tranquilos que aumentem o bem estar. Evite notícias, filmes e informações trágicas e negativas.

Faça leituras: ler ajuda a passar o tempo, promove conhecimento e estimula o cérebro.

Aproveite para ver seus filmes, novelas e séries favoritas.

Faça exercícios leves em casa: alongamentos, Yoga, caminhe no quintal, tome sol, etc. Também a internet dispõem de muitos vídeos com profissionais ensinando algumas práticas.

Faça artesanato, pratique o que você sabe fazer, como: tricô, crochê, pinturas em tecidos, tela, etc., e se não souber a internet dispõe de muitos vídeos sobre artesanatos em gerais.

Compartilhe informações positivas: mesmo em período de pandemia, há muita coisa boa acontecendo por aí, foque sua atenção nas coisas legais que estão acontecendo no Município, Estado e no Mundo.

Segue alguns links de opções de vídeos:

https://www.youtube.com/channel/UCwT_HHOADVq8q8vo4XBa1pw

https://www.youtube.com/watch?v=5DceBE21pK0

https://www.youtube.com/watch?v=N2ZeYhdEFcc

https://www.youtube.com/watch?v=hJONICgq8nE

https://www.youtube.com/watch?v=zyTD4APOHyQ

https://www.youtube.com/watch?v=opOlGSvXLg0

https://www.youtube.com/watch?v=UTbyUMEvbsw

https://www.youtube.com/watch?v=4fCTPnBQGMA

https://www.youtube.com/watch?v=oHjeGRqoS3E

https://www.youtube.com/watch?v=9zRsQNJC68A

https://www.youtube.com/watch?v=Fw2lUCsWoFk

Fonte: CREAS de Tenente Portela

Compartilhe isso: Twitter

Facebook