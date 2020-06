Cidades do RS registram mínimas abaixo dos 2°C e geada

O Rio Grande do Sul amanheceu com temperaturas baixas na manhã desta segunda-feira (15). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em São José dos Ausentes, na Serra, a mínima foi de 1,7°C. Em Jaguarão, 1,8°C. Alguns municípios registraram geada. [Veja fotos abaixo].

Confira as temperaturas mínimas pelas estações automáticas do Inmet e dos aeroportos

Aeroporto Internacional Salgado Filho (Porto Alegre): 6°C

Aeroporto Internacional Rubem Berta (Uruguaiana): 8°C

Porto Alegre: 7,9°C, com sensação de 4,4°C

Alegrete: 7,5°C, com sensação de 2,9°C

Bagé: 4,8°C, com sensação de -0,9°C

Bento Gonçalves: 6,6°C, com sensação de 0,7°C

Caçapava do Sul: 5,5°C, com sensação de -1,2°C

Camaquã: 3,8°C, mesma sensação

Campo Bom: 4,3°C, mesma sensação

Canela: 3,4°C, com sensação de -3,3°C

Cruz Alta: 6,3°C, com sensação de 0,6°C

Dom Pedrito: 3,2°C, com sensação de -2,4°C

Ibirubá: 5,3°C, mesma sensação

Jaguarão: 1,8°C, mesma sensação

Lagoa Vermelha: 8,8°C, com sensação de 4,0°C

Palmeira das Missões: 7,7°C, com sensação de 2,6°C

Passo Fundo: 8,2°C, com sensação de 2,5°C

Quaraí: 4,5°C, com sensação de -0,7°C

Rio Grande: 3,1°C, com sensação de -1,3°C

Rio Pardo: 6,8°C, com sensação de 1,7°C

Santa Maria: 4,6°C, com sensação de -1,5°C

Santa Rosa: 7,8°C, com sensação de 5,2°C

Santa Vitória dos Palmar (Barra do Chuí): 2,4°C, com sensação de -1,8°C

Santiago: 6,3°C, mesma sensação

Santo Augusto: 8,7°C, com sensação de 4,0°C

São Borja: 7,8°C, com sensação de 2,7°C

São Gabriel: 7,8°C, com sensação de 2,5°C

São José dos Ausentes: 1,7°C, mesma sensação

São Luiz Gonzaga: 7,0°C, com sensação de 1,8°C

São Vicente do Sul: 5,4°C, com sensação de -0,1°C

Serafina Corrêa: 3,2°C, mesma sensação

Soledade: 4,8°C, com sensação de -2,6°C

Teutônia: 3,9°C, com sensação de 1,0°C

Torres: 6,4°C, com sensação de 3,2°C

Tramandaí: 9,6°C, mesma sensação

Tupanciretã: 5,6°C, com sensação de 0,1°C

Uruguaiana: 7,0°C, com sensação de 1,3°C

Vacaria: 6,3°C, com sensação de -0,4°C

Segundo a Somar Meteorologia, no decorrer da manhã desta segunda-feira (15), o tempo fica firme no estado. Entre a tarde e a noite, a previsão muda para o Oeste, Centro, Sul e Noroeste gaúcho. São áreas de instabilidade, que podem trazer trovoadas e eventual chuva forte.

Na terça-feira (16), as instabilidades já se afastam do Sul do Brasil e, assim, há sol entre nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul. Tem previsão de algumas rajadas de vento entre o Centro e a faixa Leste. Mas a previsão é de que as temperaturas subam em comparação com esta segunda.

Fonte: G1 – RS

