Brasil supera 43 mil mortes e 867 mil casos de Covid-19

O Brasil contabilizou em 24 horas 612 mortes por Covid-19 e 17.110 novos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite deste domingo.

Com os dados atualizados, o país chega ao total de 43.332 óbitos em decorrência da doença e 867.624 contaminados, sendo que, desses, 388.492 já se recuperaram. Seguem em tratamento ou isolamento 435.800 pessoas. Ainda há 3.981 mil óbitos em investigação. Já a taxa de mortalidade da Covid-19 é de 20,6 óbitos para 100 mil habitantes.

Pelos números divulgados o Brasil permanece como o segundo país com mais casos e mortes em todo mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Entre a unidades da federação com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, o estado de São Paulo registrou 178.020, com 10.694 óbitos. Rio de Janeiro aparece na segunda posição com 79.572 casos e 7.672 mortes. Em seguida vêm Ceará (76.748 casos e 4.861 mortes) e Pará (69.179 casos e 4.191 mortes).

