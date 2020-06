BM apreende 136 kg de maconha em Tiradentes do Sul

Por volta das 20h deste domingo,14 de junho, a Brigada Militar apreendeu 136 kg de maconha que estavam sendo transportadas por um veículo, em Tiradentes do Sul. Um homem foi preso.

De acordo com a BM, a droga estava dividida em quatro volumes de 36 kg cada um e era transportada por um carro emplacado em Marau o qual foi abordado no trevo da BR-468, no acesso a cidade de Tiradentes do Sul.

O preso, o carro e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

