Saúde de Palmeira das Missões confirma o primeiro óbito por Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das Missões confirmou o primeiro óbito por Covid-19 no município.

Trata-se de uma mulher, de 84 anos, hipertensa. A paciente teve o início dos sintomas no dia 01 de junho, com diagnóstico por RT-PCR em 3 de junho. Devido ao quadro clínico, foi internada no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões e transferida para a UTI do Hospital de Clínicas de Passo Fundo no dia 4 de junho, onde permanecia até a data do óbito. A vigilância epidemiológica municipal está monitorando as pessoas que tiveram contato com o caso.

Nesta sexta-feira, 12 de junho, o município apresenta o total de 77 casos confirmados, sendo 54 destes recuperados e 22 casos (isolados/ativos) e 01 óbito.⠀

