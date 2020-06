Corrente do Bem consolida mais uma ação solidária em Tenente Portela

Como diria Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”. Essa frase ilustra muito bem a ação solidária concluída na data de hoje, 13 de junho, pela Corrente do Bem, em Tenente Portela.

Sensibilizados pela triste história de quatro crianças que ficaram órfãs quando perderam a mãe em condições trágicas, no mês de abril deste ano – clique aqui para ler – um grupo de voluntários, que já vinha desenvolvendo ações solidárias na comunidade, começou uma mobilização em prol da família de parentes que acolheu os órfãos. Tudo iniciou com o propósito de oportunizar a estes a ampliação da moradia, uma vez que se tratava de um número grande de pessoas, muitas crianças , residindo num espaço bastante limitado e com diversas necessidades.

No entanto, no decorrer da campanha, alguns comerciantes se dispuseram a doar o material de construção necessário para a obra. Então, os voluntários da Corrente do Bem resolveram prosseguir com a arrecadação, mas com a finalidade de custear outras necessidades importantes para o bem estar e mínimo conforto das crianças e família acolhedora, tais como móveis, roupas, alimentos, entre outros.

A arrecadação através de uma “Vaquinha Online” foi repassada nesta data e será monitorada via notas fiscais das compras realizadas, a fim de garantir o propósito da doação. A família também recebeu doação de quitutes oferecidos pelo Salgados da Taly, para celebrar o momento.

O mundo seria um lugar melhor para todos se cada ser humano se contagiasse pelo espírito solidário, pois este sim espalha o bem a quem recebe e a quem faz também.

