Condutor fica preso as ferragens de Carreta na RSC-472 em Três Passos

O condutor de uma carreta precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e retirado das ferragens após uma saída de pista na tarde deste sábado, 13 de junho, na RSC-472, em Três Passos.

Ao site Portela Online o Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu nas proximidades do acesso a Laranjeiras por volta das 14h50. Que o condutor, apesar de consciente, reclamava de fortes dores no tórax, abdome e membros superiores. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade onde recebe atendimento médico.

O veículo permanece no local. As causas do acidente são desconhecidas.

