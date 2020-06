Pinheirinho do Vale, Iraí e Pinhal registram primeiros casos positivos de Covid-19



Mais três municípios da região registram casos positivos do novo coronavírus, Pinheirinho do Vale, Iraí e Pinhal, os diagnósticos foram feitos na terça, quarta e quinta-feira, respectivamente.

O caso de Pinheirinho do Vale, diagnosticado no dia 9, trata-se de uma mulher, 40 anos, hipertensa que apresentou os primeiros sintomas no dia 2 de junho. A paciente e familiares estão em isolamento domiciliar e ela não teve evolução nos sintomas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Iraí confirmou na quarta-feira, 10, o primeiro caso de coronavírus no município, um homem, que apresentou sintomas e foi submetido ao exame de RT-PCR, realizado pelo laboratório da Universidade Federal de Santa Maria, Campus de Palmeira das Missões, que deu positivo. O paciente está em isolamento domiciliar e os familiares também estão sendo monitorados pelas equipes de saúde.

Em nota nas redes sociais a prefeitura de Pinhal confirmou nesta quinta-feira, 11, o primeiro teste positivo para Covid-19 no município. De acordo com a nota, mais dois suspeitos estão sendo monitorados sendo que o estado de saúde de todos é estável sem gravidade.

Fonte: Rádio Chiru

Compartilhe isso: Twitter

Facebook