Acidente e morte na estrada que liga Derrubadas ao Salto do Yucumã

Um homem de 44 anos foi encontrado morto no interior de um Celta, placas de Derrubadas, na via que liga a cidade de Derrubadas a entrada do Parque Estadual do Turvo e Salto do Yucumã.

O fato ocorreu nesta manhã de sexta-feira, 12 de junho por volta das 8h30.

Tibair da Rocha estava retornando da cidade para sua propriedade localizada a poucos metros do local quando o veículo que conduzia colidiu contra uma árvore. Não há marcas de frenagem na pista e somente a investigação da Polícia Civil poderá determinar as causas do falecimento do agricultor.

O corpo foi resgatado pela funerária às 10h15 e está sendo encaminhado para necropsia para determinar as causas de sua morte.

