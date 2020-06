Super novidade, supercolono.com – Aqui no Portela Online tem cupom de desconto



DESCONTO NAS COMPRAS DESTA QUARTA-FEIRA – Durante a sua compra informe o cupom de desconto PORTELAONLINE e ganhe R$ 20,00 de desconto no seu pedido. Válido para os 20 primeiros pedidos até às 23h59 desta quarta-feira. (válido para Tenente Portela)

DESCONTO NAS COMPRAS ATÉ SÁBADO – Até sábado para os 100 primeiros pedidos o desconto é de R$ 10,00. Informe o cupom de desconto PORTELAONLINE10. (Válido para Tenente Portela)

Uma grande novidade está chegando a Tenente Portela e Três Passos para atender a clientela com maior comodidade e eficiência. É o site de compras do Super Colono.

A nova opção para clientes do supermercado já vinha sendo planejada e está sendo colocada em prática justamente quando mais se destaca a importância de ficar em casa, sempre que possível, evitando que a Covid-19 se expanda entre a população.

Saiba um pouco mais sobre esta novidade, o SuperColono.com:

OS PREÇOS? São os mesmos do supermercado físico, inclusive com todas as ofertas.

ORGANIZAÇÃO? O cliente encontrará facilmente os produtos desejados, pois estão separados por departamento e categorias, e se quiser algum produto específico, basta digitar o nome do produto na aba de pesquisa para localizá-lo com agilidade.

PEDIDO MÍNIMO? O valor para pedidos é no mínimo de 100 reais, com entrega grátis garantida e o cliente seleciona o dia da entrega e horário mais conveniente.

FORMAS DE PAGAMENTO? Diversas opções estão disponíveis: cartão de crédito, débito, benefício, dinheiro e até o convênio para quem tem crediário com o supermercado, basta informar o CPF na hora da compra e consultar o limite disponível.

Segundo os proprietários, este é um trabalho que a empresa está desenvolvendo há mais de um ano e agora consolidou o lançamento do site, convenientemente neste momento de Pandemia. Ainda destacam que: “É importante o cliente saber que estamos higienizando todas as caixas de entrega e fazendo tudo de acordo para a proteção contra o Covid-19, tanto na loja física, quanto na virtual estamos tendo todos os cuidados necessários para a proteção dos funcionários e dos clientes. O Super Colono é pioneiro na região, como primeiro supermercado a anunciar o site e aplicativo, e se mantém sempre buscando novidades para trazer aos clientes! Hoje estamos trazendo o site, mas já estamos trabalhando em várias novidades para o futuro”.

Para acessar essa nova opção de compras você pode entrar no site https://supercolono.com/ ou baixar o aplicativo Super Colono, disponível na loja de aplicativos do seu celular.

O mundo evolui cada vez mais para o uso da tecnologia em favor das pessoas. O Super Colono quer ser seu parceiro nessa caminhada, facilitando sua vida e ofertando maior segurança em suas compras no supermercado.

O Portela Online parabeniza a empresa pela iniciativa e deseja todo o sucesso a essa nova empreitada comercial.

Acesse https://supercolono.com/

