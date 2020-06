Safra gaúcha tem perda de 27%, estima Conab

A última atualização do levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira, 9 de junho, confirma perdas de 27% na produção agrícola gaúcha no ciclo 2019/2020. O tombo é devido à forte estiagem que afetou as culturas durante o verão. Segundo a Conab, a produção de grãos é estimada em 25,8 milhões de toneladas nas lavouras do Rio Grande do Sul, contra as 35,6 milhões de toneladas de 2018/2019.

A maior perda foi na safra de soja, de apenas 10,85 milhões de toneladas, uma redução de 43,4% ante as 19,19 milhões de toneladas do ciclo 2019/2019. A produtividade das lavouras da oleaginosa caiu 44.6%, passando de 3.321 quilos por hectare para somente 1.839 quilos por hectare.

Para o milho, a Conab aponta uma produção de 3,93 milhões de toneladas, queda de 31,8% ante as 5,77 milhões de toneladas da safra passada. A redução deve-se a uma quebra de produtividade de 35%, passando de 7.651 quilos por hectare no ciclo 2018/209 para 4.973 nesta colheita.

Entre as lavouras de verão, apenas o arroz apresentou aumento de produção, com o volume de colheita passando de 7,39 milhões de toneladas na safra do ano passado para 7,87 milhões de toneladas no último ciclo, um crescimento de 6,5%. A produtividade orizícola gaúcha teve alta de 13,4%, passando de 7.381 quilos por hectare em 2018/2019 para 8.369 quilos por hectare em 2019/2020.

Segundo José Ramão Kuhn Bicca superintendente regional da Conab no Rio Grande do Sul, as perdas divulgadas estão consolidadas, e devem apresentar pouca ou nenhuma variação no próximo levantamento, que será divulgado em julho. “Infelizmente a safra de verão registrou essas fortes perdas com a estiagem. Apenas o arroz salvou a lavoura, uma vez que, ao contrário das outras culturas, ele foi beneficiado pelo clima mais seco”, destaca.

Área plantada de trigo deve crescer 10% no Rio Grande do Sul

Com o fim da colheita de verão, os produtores gaúchos agora se voltam para o plantio das lavouras de inverno. Segundo a Conab, o trigo, principal cultura invernal, deve ter um crescimento de 10% na área plantada no Estado, passando de 735,9 mil hectares em 2019 para 809,5 mil hectares em 2020.

De acordo com o superintendente regional José Ramão Kuhn Bicca, a Conab deverá ter os dados consolidados da área plantada de trigo no Rio Grande do Sul no final de julho. Até lá, aplicando modelos estatísticos que levam em consideração resultados de outras safras, a companhia estima uma produção tritícola gaúcha de 2, 18 milhões de toneladas, uma queda de 1,3% ante as as 2,21 milhões de toneladas de 2019.

Produção brasileira de grãos deve ter recorde de 250,54 milhões de toneladas

Enquanto o Rio Grande do Sul contabiliza suas perdas agrícolas, a produção nacional de grãos na safra 2019/2020 deve atingir recorde de 250,54 milhões de toneladas, ou 8,5 milhões de toneladas (3,5%) a mais do que o colhido em 2018/2019, segundo a Conab.

Conforme a estatal, com a colheita finalizada praticamente em todas as culturas de primeira safra, e as de segunda em andamento, o que falta agora é a conclusão do plantio das culturas de inverno e os números resultantes da terceira safra. Além disso, será necessário observar o comportamento climático, que pode influenciar na produtividade destas culturas.

A soja apresenta uma produção recorde de 120,42 milhões de toneladas, 4,7% a mais do que a safra 2018/2019 (115,03 milhões de toneladas). Já o milho total, somatório da primeira, segunda e terceira safras, alcança recorde de 100,99 milhões de toneladas (aumento de 0,9% ante 100,04 milhões de toneladas em 2018/2019) com uma área de 18,5 milhões hectares.

A colheita de arroz está próxima do fim e sua produção está estimada em 11,13 milhões de toneladas, 6,5% superior ao volume produzido na safra passada (10,45 milhões de toneladas). Já o algodão em pluma tem uma produção estimada em 2,89 milhões de toneladas, 3,9% superior à safra passada (2,78 milhões de toneladas).

A produção de feijão deve atingir 3,07 milhões de toneladas, 1,9% superior ao obtido em 2018/2019 (3,02 milhões de toneladas). “A primeira safra está totalmente colhida, enquanto as lavouras de segunda safra estão em processo de colheita e as de terceira safra finalizando o plantio”, informa a Conab.



Fonte: Jornal do Comércio

