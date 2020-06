Carro capota na rodovia Tenente Portela – Derrubadas (ERS-330)

O condutor de um Ford Fiesta, placas de Três Passos, capotou no final da manhã desta quarta-feira, 10 de junho, na ERS-330, em Tenente Portela.

O acidente ocorreu nas proximidades da Linha Pinhalzinho após o automóvel passar por um ponto numa curva onde a pista estava coberta de água. A suspeita inicial é que o carro tenha aquaplanado, sendo que ele saiu da pista no lado oposto a sua direção e capotou. O veículo ficou com as quatro rodas viradas para cima.

O Fiesta estava na direção Tenente Portela para Derrubadas no momento do acidente.

No local esteve a Brigada Militar que vistoriou o veículo e não localizou nenhum tripulante em seu interior.

