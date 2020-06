Vídeo – Indivíduos tentam, mas porta não cede e frusta furto em estabelecimento de Tenente Portela

Três individuos usando máscaras de proteção facial tentaram arrombar um estabelecimento comercial na madrugada do últmo domingo, 7 de junho, no centro de Tenente Portela. O crime ocorreu às 4h numa loja que vende equipamentos musicais localizada na avenida Luis Carlos Prestes, bem próximo a Praça do Índio.

Equipados com algum tipo de ferramenta eles tentaram forçar a porta de ferro, mas não tiveram êxito e foram embora sem levar nada. De acordo com o proprietário, vidros da porta e a fechadura tiveram que ser substituídos.

O caso foi registado na Delegacia de Polícia Online, segundo o dono da loja.

