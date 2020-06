Sobe para 14 o número de casos confirmados de Coronavírus em Tenente Portela

O número de casos de coronavírus em Tenente Portela aumentou nesta terça-feira, 9 de junho. Foram divulgados nesta manhã 4 novos registros de pessoas que se infectaram.

Ao todo, Tenente Portela registrou oficialmente,0 até o momento, 14 pessoas contaminadas pelo COVID-19. Destas, 7 estão curadas e as outras 7 ainda estão em tratamento. Também é aguardado o resultado de 8 exames.174 pessoas seguem sendo monitoradas em isolamento domiciliar pela Secretaria de Saúde do município por contato com algum dos doentes.

Na região Celeiro, o município com o maior número de registros é Três Passos com quase 100 casos.

Na manhã desta terça-feira os dados do Rio Grande do Sul apontam 12.250 casos espalhados em 329 municípios do estado. Destes casos, 291 evoluíram para óbito e 82% dos pacientes se recuperaram da doença, ou seja, mais de 10 mil pessoas curadas.

