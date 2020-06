Próxima segunda-feira governo pode determinar volta às aulas do RS

O governo do Estado deve anunciar, na próxima segunda-feira, 15 de junho, posição sobre a volta das aulas presenciais para escolas e creches no Rio Grande do Sul. Conforme o governador Eduardo Leite, a decisão será tomada após avaliação de especialistas e análise dos dados de coronavírus no Estado.

– Na próxima semana, devemos nos pronunciar se vamos dar um passo seguinte, com retorno presencial, para o mês de julho. Estamos analisando esses protocolos, os dados do Estado, analisando protocolos de outros locais, estamos trabalhando com especialistas, vendo as condições de efetivamente termos um retorno presencial ainda em julho – disse Leite, nesta segunda (8), durante transmissão ao vivo pela internet.

Desde o fim de maio, o governo trabalha com a possibilidade de, no início de julho, retomar ao menos parte das aulas presenciais para crianças e adolescentes. No plano anunciado à época pelo governo do Estado, a perspectiva era de volta escalonada, começando, possivelmente, pela Educação Infantil, primeiro ano do Fundamental e o terceiro do Ensino Médio.

Na próxima segunda-feira (15), passam a ficar liberadas as aulas presenciais em cursos livres, além de disciplinas práticas e estágios curriculares de graduação, pós-graduação e cursos técnicos. A estimativa do governo é de que essa liberação movimente até 140 mil alunos no Estado.

Fonte: GauchaZH

