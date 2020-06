Prefeitura de Tenente Portela realiza leilão de veículos

Tenente Portela fará leilão de bens considerados inservíveis para o município. O leilão será realizado no dia 16 de junho a partir das 10h pela internet e na sede da Prefeitura.

Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.

Acesse do edital de leilão da prefeitura municipal – clique aqui

