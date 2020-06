Nome: Lucineyde Berghetti Tonello

Idade: 42 anos

Data do óbito: Nesta terça-feira, 9 de junho, às 18h30

Local do óbito: Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Velório: Em novo local, agora no CTG Veteranos da Tradição, em Derrubadas

Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Derrubadas

