Criança feita refém dentro de casa é liberada após quatro horas em Passo Fundo; suspeito é preso

A criança feita refém por 4 horas nesta terça-feira, 9 sw junho, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, foi liberada. Segundo a Polícia Civil, o homem teria fugido de uma abordagem policial por volta das 11h da manhã e, armado com uma faca, invadido uma casa aleatoriamente. Ele estaria descumprindo prisão domiciliar. Ele ficou com a criança até cerca de 15h20. O suspeito se entregou para a polícia e o menino foi liberado sem ferimentos.

A criança é um menino de cerca de 12 anos – a idade exata dele não foi informada até o momento. A mãe dele relatou que o criminoso chegou na casa dela e disse que tinha sido assaltado.

“Ele simplesmente invadiu a minha casa e pegou o meu filho. Eu tava em casa. Ele entrou, disse que tinha sido assaltado. Eu mandei ele sair. Quando a polícia chegou, a minha menina pequena passou embaixo das pernas dele, quando eu entrei pra pegar o meu filho ele me empurrou pra fora”, conta.

Muito abalada, a mãe ainda falou sobre o momento que viu o suspeito com uma faca. “Eu vi ele com uma faca no pescoço do meu filho. É uma faca de serrinha pelo que deu pra ver de longe”, diz. A mãe acrescentou que a família não conhece o homem.

No início da tarde, a mãe do suspeito entrou com a polícia na casa. Em seguida, o BOPE também chegou ao local.

Fonte: G1 – RS

