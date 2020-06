Cancelada a 42ª Oktoberfest de Itapiranga/SC

A Associação de Cultura, Esporte e Turismo de Itapiranga (ACETI) e a Sociedade de La. Presidente Becker, organizadores da 42ª Oktoberfest, juntamente com a Prefeitura de Itapiranga, apoiadora do evento, nesta segunda-feira, 8 de junho, em reunião na sede da ACETI, decidiram pelo cancelamento da edição de 2020 da Oktoberfest no município. A informação foi oficializada pelo presidente da ACETI, Inácio Hammes, pelo presidente da Sociedade de La. Presidente Becker, Anderson Egewarth, pelo coordenador da festa na comunidade, Valdir Schneider e pelo prefeito, Jorge Welter.

Em nota oficial, os organizadores e a apoiadora da Oktoberfest, que seria realizada nos 26 de setembro e 18 de outubro em La. Presidente Becker, e nos dias 09, 10, 11, 12 e 15 de outubro, na cidade, afirmaram que esta é uma medida de prevenção e proteção de toda a sociedade diante da pandemia do coronavírus (Covid-19). A decisão leva em consideração o decreto estadual de calamidade pública em todo o território catarinense, decreto municipal de situação de emergência em virtude da estiagem e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), relativas à Covid-19. Confira mais abaixo a íntegra da Nota Oficial divulgada pela comissão organizadora do evento:

