Três pessoas da mesma família morrem em acidente na RS-155, em Santo Augusto

Três pessoas da mesma família morreram em uma colisão frontal envolvendo um Chevrolet Prisma e uma Saveiro, na RS-155, em Santo Augusto, na noite deste domingo, 7 de junho. Outro veículo, um Citroen, conseguiu desviar da batida e foi parar fora da pista.

Segundo a Brigada Militar, um bebê de dois anos e meio e os avós, que estavam no Prisma, não resistiram ao acidente e morreram no local. A mãe da criança, que também estava no veículo, foi encaminhada a um hospital da região.

O condutor da Saveiro também morreu no local. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

