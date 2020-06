PRF atende acidente com motorista embriagado em Sarandi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente do tipo colisão transversal, ocorrido na noite de sábado, 6 de junho, no quilômetro 125 da BR 386, em Sarandi, envolvendo uma caminhonete Hilux, emplacada em Sarandi, e um Cruze, de Canoas. O motorista da Hilux estava embriagado.

Quando chegaram ao local do acidente, os agentes federais encontraram um casal de Porto Alegre ainda preso nas ferragens do Cruze. O condutor, de 41 anos, e a passageira, de 36, foram removidos do veículo pelos policiais e pela equipe do SAMU e encaminhados para o hospital de Sarandi com lesões graves.

O condutor da Hilux, um homem de 52 anos, natural de Sarandi, que no momento da colisão atravessava a via para acesso a uma casa noturna, foi encontrado posteriormente dentro da boate. Ele foi submetido ao teste de etilolômetro (bafômetro), tendo sido constatado o teor de 0,60 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que configura crime de trânsito. O indivíduo, que também ficou ferido, foi encaminhado ao hospital de Sarandi, onde ficou internado.

A ocorrência foi encaminhada à polícia civil para as providências legais, e o condutor embriagado responderá por crime de lesão corporal sob influência de álcool, que tem pena prevista de dois a cinco anos de reclusão, caso as lesões causadas forem de natureza grave ou gravíssima.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook