Três regiões passam da bandeira amarela para a laranja no distanciamento controlado do RS

O governo do Rio Grande do Sul atualizou neste sábado, 6 de junho, os dados do distanciamento controlado, que define protocolos com restrições proporcionais ao risco epidemiológico do coronavírus. Com piora em indicadores utilizados para o cálculo, três Regiões que estavam com bandeira amarela (risco baixo) passaram para laranja (risco médio): Ijuí, Santa Rosa e Santa Cruz do Sul.

Na atualização deste sábado, apenas a região de Pelotas apresentou melhora, saindo da bandeira laranja para a amarela.

Com as mudanças, o RS tem apenas quatro áreas em amarelo: Bagé, Cachoeira do Sul, Pelotas e Taquara. Pela quarta semana consecutiva, não há bandeira vermelha (risco alto) e preta (altíssimo), no estado.

As novas bandeiras são válidas a partir de segunda-feira (8) até o domingo seguinte (14).

Principais mudanças

A região de Pelotas, única a apresentar melhora na quinta rodada do distanciamento controlado, é composta por 22 municípios, e não apresentou nenhuma bandeira vermelha ou preta na última semana, nos 11 indicadores considerados no cálculo.

Eles envolvem a propagação do vírus e a capacidade de atendimento de saúde. A predominância de bandeiras amarelas levou à cor final da bandeira para a região.

Entre as três regiões que tiveram piora nos indicadores, a de Santa Cruz do Sul passou de bandeira amarela para laranja, principalmente, devido ao aparecimento de uma bandeira preta na variação do número de novas hospitalizações (saiu de três para oito entre as duas últimas semanas) e de uma bandeira vermelha na variação do número de leitos de UTI disponíveis para atender a Covid-19 na macrorregião (houve redução de 57 para 39).

Mesmo melhorando o cenário em vários indicadores, a região de Santa Rosa somou sete novas internações nos últimos 14 dias, o que ultrapassa o limite de cinco novas hospitalizações previsto no modelo para se manter na bandeira amarela. Por isso, seus 22 municípios passaram para a cor laranja.

Em Ijuí, mesmo tendo apresentado melhora em três indicadores sobre a propagação da doença, a situação na região se agravou na última semana em outros cinco pontos que são medidos pelo modelo.

Entre eles a variação do número de novas hospitalizações (passando de um na semana anterior para cinco nesta semana) e a razão entre casos ativos e recuperados são indicadores que atingiram o grau mais extremo.

A região ainda registrou aumento de novas hospitalizações e na incidência de novos óbitos no comparativo com a população, bem como viu reduzir os leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com a doença.

Em todo o estado, a quinta rodada trouxe as seguintes alterações:

O número de novos registros de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) de confirmados Covid-19 diminuiu 13% entre as duas últimas semanas (277 para 241);

O número de internados em UTI por SRAG aumentou 4,9% no estado entre as duas últimas sextas-feiras (267 para 280);

O número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no RS aumentou 8,2% entre as duas últimas sextas-feiras (207 para 224);

O número de internados em leitos de UTI com Covid-19 no RS aumentou 11,8% entre as duas últimas sextas-feiras (153 para 171);

O número de leitos de UTI adulto disponíveis para atender Covid-19 no RS aumentou 1,1% entre as duas últimas sextas-feiras (de 536 para 542);

O número de óbitos por Covid-19 aumentou 55,6% entre as duas últimas semanas (de 36 para 56).

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (58), Passo Fundo (25), Caxias do Sul (23), Lajeado (19) e Novo Hamburgo (19).

Como ficam as regiões na próxima semana

Risco médio (bandeira laranja) – Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Ijuí, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul e Lajeado.

Risco baixo (bandeira amarela) – Taquara, Bagé, Cachoeira do Sul e Pelotas.

Classificação das bandeiras

O modelo de Distanciamento Controlado está oficialmente em vigor desde 10 de maio em todo o Rio Grande do Sul. O governo dividiu o estado em 20 regiões e mapeou 105 atividades econômicas.

A partir de um cálculo que leva em conta 11 indicadores, segmentados em dois grupos – propagação do vírus e capacidade de atendimento de saúde –, o estado determinou a aplicação de regras mais ou menos restritas para cada segmento de acordo com o risco calculado para cada região.

Conforme o resultado do cruzamento de dados divulgados, cada local recebe uma bandeira nas cores amarela (risco baixo), laranja (risco médio), vermelha (risco alto) ou preta (risco altíssimo).

O monitoramento dos indicadores de risco é semanal, e a divulgação das bandeiras ocorre aos sábados, com validade a partir da semana seguinte.

Fonte: G1 – RS

