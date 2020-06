Pois é pessoal, o Interact Clube de Tenente Portela está promovendo a Campanha do Desapego, Doe brinquedos e ganhe sorrisos.

Durante todo o dia deste sábado, 6 de junho, as doações estão sendo recebidas no Centro Cultutal, no centro de Tenente Portela. Crianças carentes da cidade receberão estes presentes.

Campanha da quarentena do desapego

