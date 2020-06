Nome: Bertoldo Eval Back

Idade: 91 anos

Horário do óbito: 3h desta sexta-feira, 5 de junho

Local do óbito: Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Velório: salão católico de Lajeado dos Machados, interior de Tenente Portela

Sepultamento:16:00 hs de hoje 05/06/20

Local do sepultamento: Cemitério Baixo lajeado Azul

