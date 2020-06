Pandemia põe em risco realização do Acampamento Farroupilha

Em função da pandemia de coronavírus, as comemorações da Semana Farroupilha em todo Rio Grande do Sul vão sofrer alterações. Em Porto Alegre, a crise sanitária ameaça a instalação do Acampamento Farroupilha, no Parque da Harmonia. Tradicionalmente, os festejos farroupilhas reúnem milhares de visitantes, provocando aglomerações, dentro e fora do parque.

Neste ano o Acampamento Farroupilha de Tenente Portela está a cargo do CTG Guardiões da Fronteira. Reuniões futuras do grupo devem definir os rumos da 11ª edição dos festejos tradicionalistas no município.

Conforme o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), a última edição contabilizou mais de um milhão de visitantes durante as duas semanas de festividades. Vice-presidente de Administração e Finanças e presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas Estaduais do MTG, César Oliveira explicou, em entrevista para o Correio do Povo, que os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus, a necessidade de reorganização do espaço e a elaboração de protocolos de higiene devem ser levados em conta caso a instalação do acampamento se confirme.

De acordo com Oliveira, na próxima semana a comissão se reúne para elaborar as diretrizes de um plano de ação para garantir a realização do evento. Ele antecipa, no entanto, que mesmo que saia do papel, a edição do acampamento em 2020 vai ser diferente das anteriores. “Se acontecer, vai ser em outro formato”, garante.

Apesar das restrições e do cenário de incertezas, Oliveira descarta transferir a data dos festejos, uma vez que a comemoração de 20 de setembro carrega um ‘simbolismo’ para o povo gaúcho. “Por um bom tempo as coisas não vão ser do mesmo jeito, tudo vai mudar… Mas não temos como mudar a data do evento”, pondera.

Alguns vídeos realizados durante a 10ª edição do Acampamento Farroupilha de Tenente Portela:

*Com informações do Correio do Povo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook