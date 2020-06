Três Passos chega a 85 casos de coronavírus. 66 pacientes já estão recuperados

Mais dois casos de Covid-19 foram confirmados em Três Passos nesta quarta-feira, 3 de junho, através do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 28 anos, e um paciente do sexo masculino, de 38 anos de idade. Os dois casos não necessitaram hospitalização e as duas pessoas foram orientadas a cumprir o isolamento domiciliar.

Ainda no boletim desta quarta-feira, foi confirmada mais uma alta por parte da Unidade Sentinela. Desta maneira, 66 pacientes são considerados recuperados do novo coronavírus no município.

O levantamento de hoje ainda demonstrou que município rompeu a marca dos 300 testes realizados e que deram resultado negativo para Covid-19. São 301 testes considerados negativos.

Cinco exames coletados ainda aguardam resultados por parte do Lacen-RS.

A Unidade Sentinela já realizou 3.662 atendimentos à comunidade. Destes, 145 atendimentos foram domiciliares. Nenhum paciente está hospitalizado no município, em função da Covid-19.

Três Passos está entre os 25 municípios do Rio Grande do Sul com o maior número de casos confirmados até o momento.



Fonte: Rádio Alto Uruguai

