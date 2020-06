Primeira morte por Covid-19 em Tiradentes do Sul foi confirmada nesta quinta-feira

A Secretaria de Saúde de Tiradentes do Sul confirmou no final da tarde desta quinta-feira, 4 de junho, a primeira morte por Covid-19 no município.

Trata-se de uma idosa, de 64 anos de idade, que possuía comorbidades, como diabetes e hipertensão. Ela foi internada no Hospital de Caridade de Três Passos, na última terça-feira (02), quando foi realizada coleta. A idosa veio a óbito nesta quinta-feira pela manhã, e o resultado do exame, confirmando o diagnóstico para Covid-19, por parte do Lacen-RS, foi repassado ao município de Tiradentes do Sul, no final desta tarde.

A paciente não chegou a ser encaminhada à UTI do hospital. Este é o terceiro caso confirmado de Covid-19 em Tiradentes do Sul.

Ainda nesta quinta-feira, um pouco antes de receber a confirmação por parte do Lacen-RS, a Secretaria de Saúde de Tiradentes do Sul já havia divulgado um boletim epidemiológico, apresentando o segundo caso no município, que não necessitou de hospitalização e cumpre isolamento domiciliar. O primeiro paciente confirmado com o novo coronavírus, já é considerado recuperado.

15 testes realizados pelo município até o momento deram negativo ou foram descartados para Covid-19. 11 atendimentos realizados pela equipe de saúde apresentaram síndrome gripal. Outros três casos suspeitos ainda aguardam coleta.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Compartilhe isso: Twitter

Facebook