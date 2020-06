COVID-19 – Decreto proíbe consumo e venda de bebidas álcoolicas entre 23h e 7h em Ijuí

Como medida de prevenção ao novo coronavírus com o objetivo de evitar aglomerações, a prefeitura de Ijuí expidiu um novo decreto e uma das medidas adotadas é a proibição da comercialização e consumo de bebidas alcoolicas no período de oito horas diárias em todo o território do município.

O decreto determina a proibição a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais e vias públicas em todo o território municipal a partir das 23 horas até as 7 horas do dia seguinte, incluindo os estabelecimentos localizados às margens das rodovias estaduais e federais.

Clique para ler a íntegra do decreto.

