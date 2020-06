Carro parte ao meio após colisão e condutor foge a pé na RSC-472 em Tenente Portela

A colisão frontal entre um Passat placas de Barra do Guarita e um Prisma de Tenente Portela deixou uma mulher e uma criança feridas na tarde desta quinta-feira, 4 de junho, na RSC-472, em Tenente Portela. Com o impacto, o Gol partiu ao meio.

A mulher e uma criança, as únicas ocupantes do Prisma, foram socorridas e encaminhadas por um usuário da rodovia até o hospital. O condutor do Passat fugiu a pé se embrenhando no matagal.

De acordo com o agricultor Rogério Flack, no exato momento, às 14h40, ele estava distante alguns metros quando ocorreu a colisão. “Eu estava fechando a porteira quando escutei e olhei os carros ainda se movimentando”. Impressionado, Flack conta também que o condutor do Passaet abandonou o local caminhando e depois chegou a correr.

Segundo a Brigada Militar, policiais já estão na busca pelo condutor.

SAMU, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar atendem a ocorrência e aguardam a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook