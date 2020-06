Mulher morre após contrair coronavírus em Santo Augusto

Em nota divulga na na manhã desta quarta-feira, 3 de junho, a Secretaria de Saúde do município de Santo Augusto confirmou uma morte por COVID-19 no município. A mulher de 55 anos tinha doenças preexistentes: diabetes, hipertensão, cardiopatia e obesidade.



NOTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

“A Secretaria Municipal de Saúde anuncia que recebeu na manhã de hoje, dia 03 de junho, o resultado do exame referente à Covid-19 da paciente que veio a óbito no domingo. O resultado confirmou POSITIVO.

Trata-se de paciente do sexo feminino, 55 anos, de Santo Augusto, com dificuldades respiratórias, a qual foi avaliada no Hospital Bom Pastor e apresentava comorbidades como diabetes, hipertensão, cardiopatia e obesidade. Houve piora no quadro e a mesma foi transferida para Três de Maio no domingo, onde veio a óbito.

A paciente e os familiares não informaram no momento da internação histórico de viagens ou visitas de pessoas de outros municípios, porém após o óbito iniciou-se a investigação da Vigilância Epidemiológica, onde repassaram que a paciente havia se deslocado para outro município e retornando há 10 dias, bem como recebeu visitas de familiares provenientes de municípios com casos positivos. Informamos também que a paciente não procurou o sistema de saúde anteriormente ao dia da internação. Ressaltamos que todas as medidas de prevenção à transmissão foram tomadas pela equipe, inclusive a não realização do velório, bem como o rastreio, monitoramento e isolamento dos familiares e contatos. Por conta própria, os familiares da paciente foram para outra cidade e a Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato com a Vigilância Epidemiológica daquele município, repassando as informações para seguirem o monitoramento que está sendo realizado por nossas equipes. Santo Augusto, 03 de junho de 2020 Andiara Martins – Secretária Municipal de Saúde”

Compartilhe isso: Twitter

Facebook