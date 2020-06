Comandante da BM de Tenente Portela fala sobre prisão de assaltantes

Preparados para acampar com redes de descanso, cobertores, roupas camufladas, facas, carne, bebida alcoólica e carvão. Tudo teria saído como o planejado se não fosse a ação da Brigada Militar que realizou um cerco em toda a região e prendeu os quatro suspeitos de um assalto cometido na localidade de Barca do Soares, interior de Miraguaí.

De acordo com o comandante da Brigada Militar de Tenente Portela, Tenente João Luiz Erhart, após cometer o assalto em uma residência, amarrar e prender os moradores, um casal de idosos, no banheiro, na manhã desta terça-feira, 2 de junho, os criminosos se deslocaram para Tenente Portela. Segundo ainda o comandante, aqui no município eles foram as compras para fazer um churrasco, mas ao retornar para Miraguaí pararam num posto de combustível às margens da ERS-330 para abastecer e foram presos na sequência.

Os homens estavam num Gol, placas de Novo Hamburgo, e foram capturados após deixar o posto, mais precisamente durante o retorno à cidade de Miraguaí. Eles não reagiram.

De acordo com o Delegado de Polícia, Roberto Fagundes Audino, os quatro serão encaminhados para o Presídio Estadual de Três Passos por prisão em flagrante por roubo. Segundo ainda a autoridade policial os presos também são suspeitos de terem cometido outros dois roubos aqui em Tenente Portela.

Os referido roubos citados pelo delegado são de um mini-mercado localizado no bairro São Francisco e de uma loja no centro do cidade.

