Após assalto no interior de Miraguaí, BM prende quatro em Tenente Portela

Quatro suspeitos foram presos pela Brigada Militar no final da manhã desta terça-feira, 2 de junho, na saída de um posto de combustíveis localizado as margens da ERS-330, em Tenente Portela. Conforme a BM, uma moradia no interior de Miraguaí onde reside um casal de idosos foi assaltada pelos homens que roubaram espingardas e dinheiro.

Os presos foram encaminhados para o Hospital Santo Antônio onde foram submetidos ao exame de corpo de delito e posteriormente levados para a Delegacia de Polícia onde será realizado o registro da ocorrência.

Informações iniciais dão conta de que nenhuma das vítimas do assalto foi agredida e os presos não reagiram durante a prisão. As vítimas teriam sido amarradas e colocadas no banheiro.

Um Gol, placas de Novo Hamburgo, que estava de posse dos assaltantes foi apreendido. Além do veículo, toucas ninja, celulares, facas, armas e munições. Também estava no interior do carro redes de descanso, roupas camufladas, cobertores, carvão, carne e bebidas.

Para a Brigada Militar os quatro estariam envolvidos em outros 2 assaltos, um deles num pequeno mercado localizado no Bairro São Francisco e outro numa loja no centro da cidade de Tenente Portela.

Neste momento a Polícia Civil realiza o registro da ocorrência e dá início as investigações.

