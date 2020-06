Pedestre é atropelado e morre na BR-285 em Passo Fundo

Por volta das 19h30 deste domingo, 31 de maio, no km 298 da BR 285, em Passo Fundo, ocorreu um atropelamento que ocasionou a morte de um homem de 49 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os vestígios encontrados dão conta de que um veículo não identificado seguia no sentido Passo Fundo – Carazinho quando atropelou o pedestre, que estava sobre a via. Com o impacto o corpo foi arremessado cerca de 12 metros.

O trânsito ficou em meia pista até finalização do trabalho da perícia e retirada do corpo.

Até o momento a PRF não foi identificou o veículo que causou o acidente.

