Horizontina registra o primeiro óbito por coronavírus

Um paciente de Horizontina morreu por conta do novo coronavírus na Unidade Dom Bosco do Hospital Vida & Saúde, em Santa Rosa. As informações constam em informativo divulgado na manhã desta segunda-feira, 1º de junho, pelo hospital através da unidade especializada em problemas respiratórios e Covid-19.

Trata-se de um homem de 58 anos, residente em Horizontina, que estava internado desde o dia 6 de maio. Ele faleceu às 7h05 desta segunda-feira. De Horizontina ainda há uma paciente, de 53 anos, internada na Abosco, do núcleo familiar do paciente falecido.

Com a morte desta segunda-feira, são sete no total por coronavírus registradas no hospital: dois pacientes de Doutor Maurício Cardoso, de 76 e 77 anos; dois de Santa Rosa, de 80 e 82 anos; um de Giruá, de 91 anos; um de Horizontina, de 58 anos; e um paciente de Saldanha Marinho.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook