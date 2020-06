Decreto de Calamidade Pública agora é por tempo indeterminado em Tenente Portela

A Prefeitura de Tenente Portela publicou um novo Decreto e que entra em vigor nesta segunda-feira, 1º de junho, que trata da situação de calamidade pública em virtude da pandemia do novo Coronavírus.

O Decreto de número 200 dispõe sobre a obrigatoriedade de cumprimento das medidas do Sistema de Distanciamento Controlado instituído pelo Decreto Estadual 55.240/2020 e reitera a declaração de estado de calamidade pública no território do Município. Além disso, o decreto mantém a suspensão das aulas, a obrigatoriedade do uso de máscara, mantendo também as determinações sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais que já foram tratados em decretos anteriores, além de outras medidas já adotadas para este período.

O que se destaca neste Decreto é o prazo de vigência, que passa a ser por período indeterminado. O Decreto Municipal 200 de 29 de maio de 2020 está publicado na íntegra no site da Prefeitura de Tenente Portela, o endereço é www.tenenteportela.rs.gov.br.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook