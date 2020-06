Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até o fim de junho no RS

A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 30 de junho no Rio Grande do Sul. A ação ocorre pois o estado não atingiu a meta de vacinar 90% dos grupos prioritários.

Até o momento, foram imunizados 66,42%, o que representa pouco mais de 3,3 milhões de pessoas, dos estimados 5 milhões.

A vacina contra a gripe não protege contra a Covid-19, apenas contra tipos de influenza (H1N1, H3N2 e Influenza B), mas pode ajudar no diagnóstico por eliminação das pessoas com suspeita de coronavírus.

Pois as doenças contempladas pela vacina serão descartadas na triagem de pacientes que forem às unidades de saúde com sintomas gripais e informarem já ter sido imunizados.

Além disso, a imunização ajuda a reduzir o número de complicações e internações por infecções pelo vírus da gripe.

Os grupos que seguem sendo imunizados até o dia 30 de junho são:

pessoas de 60 anos ou mais

trabalhadores da saúde

profissionais das forças de segurança e salvamento

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

caminhoneiros

motoristas e cobradores de transporte coletivo

portuários

povos indígenas

crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias

adultos de 55 a 59 anos de idade

professores das escolas públicas e privadas

Fonte: G1 – RS

