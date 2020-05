Rio Grande do Sul ultrapassa os nove mil casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado mais 406 casos de Covid-19, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Assim, o total de pessoas que já foram infectados pelo novo coranvírus chega a 9.242, com cofirmações em 287 municípios gaúchos.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados pela secretaria estadual dois óbitos – os mortos em decorrênca da patologia já chegaram a 218. No entanto, a 35ª morte em Porto Alegre foi contabilizada, assim como a segunda de São Leopoldo, o que eleva o número para 220 no Rio Grande do Sul. Os casos, porém, não constam no boletim informativo da SES.

A vítima na Capital é uma mulher, de 80 anos. Ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Lucas desde o dia 19 de maio, em ventilação mecânica. Resultado positivo para Covid-19 em exame PCR coletado em 19/5. De acordo com a prefeitura, a idosa não tinha comorbidades.

O número estimado de pacientes curados é de 6.709 (72,6%), enquanto 2.315 (25%) ainda estão em recuperação. A atualização teve ainda 6 casos excluídos por duplicidade e 1 caso não confirmado de Morro Reuter. Neste final de semana, o governo estadual também mudou o sistema de Distanciamento Controlado, elevando o risco de duas regiões para médio: Uruguaiana e Capão da Canoa voltaram para a bandeira laranja.

O Estado tem uma taxa de ocupação nas Unidades de Tratamento Intensivo de 71.8%. São 1.357 pacientes, dos quais 163 estão confirmados com Covid-19 e outros 81 têm suspeita. A região metropolitana tem o maior índice (76%), seguida por Serra (75.3%), Norte (71.8%), Sul (70.7%), Centro-Oeste (64.6%), Missioneira (57.1%) e Vales (56%).

