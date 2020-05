Veículo danifica ao colidir em canteiro central

No início da tarde deste sábado, 30 de junho, por volta das 12h30, um Citroën C3, colidiu num canteiro central após desviar de um veículo que saía do estacionamento. O fato ocorreu no centro de Tenente Portela, na Avenida Luis Carlos Prestes, em frente ao escritório da Meganet Provedor de Internet.

O Citroën, danificado, permanece no local aguardando o guincho para sua retirada. Já o veículo que partia do estacionamento seguiu, sem parar.

A Brigada Militar esteve no local para registro de ocorrência. Ninguém se feriu.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook