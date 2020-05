Motociclista morre em acidente na ERS 207 em Crissiumal

Um acidente de trânsito com morte foi registrado na ERS 207, estrada que liga Crissiumal a Humaitá, na localidade de Vista Nova, na tarde desse sábado, dia 30 de maio.

Uma motocicleta colidiu contra um caminhão de transporte de leite, em uma curva, nas proximidades da Vila de Vista Nova. O condutor da motocicleta Gustavo Savian Voss, de 18 anos, morreu com o impacto.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Guia Crissiumal no local, o caminhão de transporte de leite com placas de Alegria RS trafegava no sentido Crissiumal – Humaitá, com a motocicleta trafegando no sentido contrário.

Um médico que passava no local confirmou a morte do jovem, que ficou em meio a pista.

A Brigada Militar controlou o trânsito. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros de Três Passos.

No momento em que a reportagem do Guia Crissiumal esteve no local, era aguardada a Policia Rodoviária Estadual de Santo Augusto e a Polícia Civil.

