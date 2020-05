Janela Musical arrecada doações para compra de brinquedos para as crianças carentes

A Janela Musical do site Portela Online está realizando uma ação solidária neste sábado, 30 de maio. Durante toda a programação desta tarde, que inicia às 17h, os internautas poderão realizar a doação de dinheiro que será destinado a compra de brinquedos, os quais serão doados às crianças carentes de Tenente Portela.

Todo o dinheiro arrecadado será destinado à compra de brinquedos que serão entregues ao Interact Club, entidade promotora da Campanha Quarentena do Desapego – Doe Brinquedos e ganhe sorrisos. O Interact realizará a arrecadação das doações no Centro Cultural entre os dias 1º a 5 de junho e no dia 6 na Praça do Imigrante.

Mas você já pode fazer a sua doação, participe

Link para doação: https://pag.ae/7W4dPEtnR

