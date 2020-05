Interact Club promove a Quarentena do Desapego – Doe Briquedos e ganhe sorrisos

O Interact Club de Tenente Portela, clube filiado ao Rotary, realizará durante esta semana um projeto de arrecadação de brinquedos, chamado quarentena do desapego. Os brinquedos arrecadados nessa primeira campanha serão destinados para as crianças carentes da cidade.

As arrecadações de brinquedos serão durante os dias 1, 2, 3, 4 e 5 no Centro Cultural e no dia 6 de junho (sábado) o Interact Club de Tenente Portela estará, com todos os cuidados e sem aglomerações, fazendo o recolhimento de brinquedos na Praça do Imigrante (A praça da Câmara de Vereadores, ou antiga Praça Brasília) durante a parte da manhã e da tarde.

Participe, doe, faça a infância de algumas crianças mais feliz!

